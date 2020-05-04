  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Haliliye’de gıda ürünleri denetlendi

Haliliye’de halk sağlığını korumaya yönelik olarak semt pazarları, fırınlar, tatlıcılar, pastaneler ve gıda marketleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:14:47 -
Haliliye’de gıda ürünleri denetlendi

Haliliye’de halk sağlığını korumaya yönelik olarak semt pazarları, fırınlar, tatlıcılar, pastaneler ve gıda marketleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi.


Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Pide fırını, bakkal, gıda marketleri, semt pazarları, tatlıcılar, pastane ve imalathaneleri denetleyen ekipler, halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Semt pazarlarında yapılan denetimlerde ekipler korona virüs salgını ile mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşların ateşlerini ölçerek, maske dağıttı. Pazar yerlerine gelen vatandaşlar ayrıca ekipler tarafından girişe konulan dezenfektanlardan da ellerini dezenfekte etti.


Fırın ve pastanelerde hijyen ve gramaj denemi yapan ekipler, gıda marketlerinde de ürünlerin son kullanım tarihleri ve fiyatlarını denetledi.


Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin ilçe genelinde aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, salgınla mücadele kapsamında da vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılarını yeniledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı