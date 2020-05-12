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Aktüel

Haliliye’de apartman girişleri dezenfekte edildi

Haliliye Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin tüm apartman girişlerini ve çevresini dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:55:22 -
Haliliye’de apartman girişleri dezenfekte edildi

Haliliye Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin tüm apartman girişlerini ve çevresini dezenfekte etti.


Haliliye Belediyesi, korona virüs tedbirlere ilave olarak ilçe genelinde tüm apartman girişleri ve çevresi dezenfekte ediyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatı ile ilçe genelinde bulunan tüm apartman girişleri ve çevresi dezenfekte edilmeye başlandı. Apartmanların girişi temizlik işleri müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dezenfekte edilirken, apartman çevresi ise dezenfekte aracı ile dezenfekte ediliyor.


Korona virüs ortaya çıktığı ilk günden bu yana belediye ekiplerinin aralıksız olarak çalıştığını belirten vatandaşlar başlatılan bu son çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

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