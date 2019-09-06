Haliliye Voleybol Takımı lige sıkı hazırlanıyor

Haliliye Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi yeni sezonu öncesinde hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligde mücadele veren Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını teknik direktör Akif Gürgen gözetiminde çift antrenmanla gerçekleştiriyor. Sezonun ilk sınavını 12 Ekim 2019 tarihinde Cizre deplasmanı verecek olan Haliliye ekibi yaptığı yeni transferlerle lige iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

“Yoğun bir tempoda çalışıyoruz”

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Akif Gürgen, 22 Ağustos itibari ile yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, “Yoğun bir tempoda geçiyor çalışmalarımız. Bugün itibariyle yabancı oyuncumuzda aramıza katılacak. Bosna Hersek Milli Takımı’nın pasör çaprazı Adi Osmanovic’te aramıza katılacak ve 12 kişi olacağız. Arkadaşlar bu yoğun tempoda ellerinde avuçlarında ne varsa veriyor. Hedeflerimiz ortada. Bu yıl 2019 Göbeklitepe yılı, Göbeklitepe bizim belediyemizin sınırları içerinde bunun farkındayız. Bu yıl inşallah Haliliye’nin senesi olacak. Bizlerde voleybol takımı olarak sporun ne kadar büyük tanıtıma katkısı olduğunun farkındayız. Tüm ekip hep beraber bir aile olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kulandı.

Taraftara çağrı

Fikstürün çekilmesi ile birlikte ilk karşılaşmalarının Cizre Belediyespor ile olduğunu aktaran Gürgen,

“İlk maçımız Cizre deplasmanı. Ligde yeni çıkan ve çok yatırımlı iyi takımlar var. En zor maçlarımızdan birini oynayacağız. İlk haftalar her zaman zordur. Bunun bilincindeyiz. O yüzden tamamen o maça yönelik çalışıyoruz. Tüm taraftarlarımızı, tüm Haliliye’yi, tüm Urfa’yı bu takımın arkasında olmayı bekliyoruz. İnşallah seneye Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı Efeler Ligi’nde televizyonda bütün Urfa olarak kenetlenerek izleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz süper lig”

Bu sezon takım kaptanlığını üstlenecek olan Mesut Akman ise, “Bu sene başkanlarımız yöneticilerimiz ve antrenörümüzün oyun taktikleri lige bakış açıları ve istedikleri doğrultuda çalışmalarımıza başladık. 15 günlük süre geçti elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu sene hedefimiz belli. Hedefimiz Haliliye’yi Süper Lig’de temsil etmek” dedi.