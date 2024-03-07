Haliliye, gönülleri kazanan Mehmet Canpolat'a emanet!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gerçekleşen AK Parti İlçe Başkanları Aday Tanıtım Toplantısında, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı yeniden aday olarak açıkladı.

Başkan Mehmet Canpolat ile Haliliye’de “devam” kararı verilmesi, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Tanıtım toplantısının gerçekleştiği salonda alkışlar eşliğine “Mehmet Canpolat” ismi yükselirken, ortaya konulan hizmetler ışığında verilen bu karar, beklenen açıklama olarak yorumlandı. Başkan Mehmet Canpolat’ın 5 yıllık Belediye Başkanlığı görevi süresince ilçeye kazandırdığı eser ve hizmetler, Şanlıurfa’nın kalbi konumundaki Haliliye’yi, kısa süre içerisinde ilklerin gerçekleştiği merkez konumuna taşıdı. Gönül Belediyeciliği ve hizmet aşkıyla ilçeye kazandırılan devrim niteliğindeki eserler ile Mehmet Canpolat, vatandaşların hem takdirini hem gönlünü kazandı.

ŞANLIURFA’YA DEĞER KATAN: İBRAHİM TATLISES KÜLTÜR MERKEZİ

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçim vaatlerini de 5 yıllık görev süresi boyunca tek tek hayata geçirdi. Bunlardan biri olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, kente adeta renk kattı. Karşıyaka Mahallesi içerisinde yer alan Göbeklitepe Gastronomi Merkezi, Kütüphane, Evlendirme Dairesi, Meslek Edinme Atölyeleri, Gastronomi Eğitim Mutfağı ve Konservatuar Sınıfının bulunduğu Kültür Merkezi, 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap ediyor. Şanlıurfa’nın zengin yöresel lezzetleri ise Gastronomi Merkezi ile ziyaretçilerle buluşturuluyor.

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BÖLGENİN SAĞLIK SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTU

Eser Belediyeciliği anlayışıyla kente birbirinden önemli hizmetler kazandıran Başkan Mehmet Canpolat, vatandaşların sağlık sistemine kolay erişimini sağlamak için elini taşın altına koydu. Mülkiyeti Haliliye Belediyesine ait 9 katlı bina, Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle bölgeye Haliliye Semt Polikliniği olarak kazandırıldı.

Devteyşti Mahallesi’ndeki 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip binanın hastaneye dönüştürülmesine ilişkin projelendirme çalışmalarının ardından, iç tefrişat Belediye tarafından hızla tamamlandı. Nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeye kazandırılan hastane, 50 Ünit ve 5 Yatak Kapasiteli Diş Poliklinikleri, 2 Adet Dahiliye Servisi, Çocuk Acil ve Çocuk Polikliniği ile hizmete sunuldu. Hem mahallenin hem de bölgenin sağlık noktasında yaşadığı soruna çözüm olan Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bölgedeki vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.

KİRALIK ARAÇ DÖNEMİ SONA ERDİ

Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle belediye envanterinde kiralık araç dönemi sona erdi. Yaklaşık 200 milyon değerindeki yatırım ile belediye filosuna 183 araç ve iş makinesi kazandırıldı. Haliliye’nin geleceğini inşa ettiklerini ve köklü yatırım ile tasarrufa gidildiğini belirten Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyemizi gelecek yarınlara taşımak adına planlar yaparak, gayret ediyoruz. Belediyemizde kiralık araç olmayacak, hepsi Belediyemizin mülk araçları olacak” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMANIN KALBİ HALİLİYE’DE OLUŞTURULDU

“Gönül Belediyeciliği” anlayışıyla Haliliye’de yükselen projelerden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ve Kapalı Semt Pazarı, bölgenin ihtiyaçlarına yanıt oldu. İçerisinde Aşevi, Glutensiz Ekmek Fırını, Sosyal Market, İdari Birim, Kapalı Semt Pazarı/Otopark yer alan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinin bölgeye kazandırıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Haliliye Belediyesi, hizmet skalasını genişleterek, binlerce haneye dokunuyor.

TESİSLER İLE ÜRETİM DESTEKLENDİ

Vatandaşlara dokunacak projelerin kısa süre içerisinde hayata geçirildiği Haliliye Belediyesi bünyesinde Ekmek Üretim Tesisi kuruldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 4 bin 197 vatandaşa ulaştırılan Aşevi hizmetinden yararlanan ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için çalışmaları tamamlayan Haliliye Belediyesi, Ekmek Üretim Tesisi ile günlük 6 bin ekmek üretiyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından geç saatlerde başlayan ekmek üretimi, sefer taslarına konulan yemekler eşliğinde sabahın ilk ışıklarıyla hanelere dağıtılıyor.

SAHADA ÇALIŞMALARI ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Haliliye’de saha gezileriyle vatandaşlarla iç içe olan Mehmet Canpolat, hem talepleri dinliyor hem de bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Süleymaniye, Ahmet Yesevi, Karşıyaka ve Sancaktar Mahallelerinde yapılan alan gezisi sırasında bölgelerin kapalı semt pazarı ihtiyacı olduğunu belirleyen Mehmet Canpolat, kısa sürede projelerin hayata geçmesiyle ilçeye üstü kapalı modern semt pazarları kazandırdı. Vatandaşlara gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekleri bir ortamın sunulduğu kapalı semt pazarları, pazarın kurulmadığı günlerde de mahalle sakinleri tarafından otopark olarak kullanılıyor.

KÜLTÜR VE SANAT İLE BULUŞMA NOKTALARI

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kültür ve sanat alanında devam eden faaliyetler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Belediye bünyesinde hizmet vermeye başlayan Kültür ve Sanat Evi ile Kısas Kültür Merkezi, gençlerin buluşma adresi oluyor. Vatandaşların kültür ve sanat alanındaki yeteneklerini keşfetmelerini, yeni hobiler kazanmalarını ve keyifli zaman geçirmelerine olanakların sağlandığı Kültür ve Sanat Evi; 7’den 70’e tüm vatandaşların ilgi odağı oluyor. Usta öğreticiler tarafından verilen def/bendir, ney, keman, bağlama, ebru, hüsn-i hat ve piyano dersleri, yoğun ilgi görüyor.

Kısas Kültür Merkezinde de gençlerin ve kadınların hizmetine sunulan kurslar, mahalle sakinlerinden takdir aldı. Bağlama kursunda yeteneklerini sergileyen öğrenciler, Aşıklık geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Kadınlar ise ücretsiz olarak faydalandıkları dikiş nakış ve el sanatları atölyeleri ile el emeklerini sergiliyor.

GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Sınava hazırlanan gençler için ders çalışma ortamları ve ücretsiz dershane projelerini hayata geçiren Başkan Mehmet Canpolat, öğrencilerin geleceğe hazırlanması için her türlü imkanı seferber ediyor. Belediye bünyesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi ve Cengiz Topel İlkokulunda hizmet veren kütüphane ile etüt merkezleri sınavlara hazırlanan gençlerin vazgeçilmez adresi oluyor. Üniversite hazırlık kurslarında, uzman öğretmenler tarafından her branşta konu anlatımı ve soru çözümleri yapılıyor. Ayrıca sınav öğrencilerine yönelik soru bankası desteği de yine Haliliye Belediyesi tarafından sağlanıyor.

ÖRNEK GÖSTERİLEN PROJE “SIFIR ATIK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından “Sıfır Atık” projesi kapsamında pilot ilçe seçilen Haliliye’de binlerce ağacın kesilmesinin ve milyonlarca litre suyun kirletilmesinin önüne geçiliyor.

Sıfır Atık Marketler ve ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması amaçlanıyor. Geri dönüşüme katkı sunacak atıkların toplandığı Sıfır Atık Marketlerde kayıt oluşturan vatandaşlara puan sistemiyle çeşitli temizlik ürünleri hediye ediliyor. Proje kapsamında her gün yüzlerce kilo kağıt, plastik, metal ve atık yağlar toplanarak, Atık Dönüşüm Merkezleri ile geri dönüşüme kazandırılıyor.

Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kısa süre içerisinde hız kazanan sıfır atık çalışmaları ile Haliliye Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’da “Sıfır Atık Belgesi” alan tek ilçe oldu.