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Spor Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci
Spor

Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:16:57 -
Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, Arhavi Voleybol galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, Efeler Ligi'nin 7. haftasında ertelenen maçta Arhavi Voleybol'u 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yeni antrenörleriyle çıktıkları 4 maçta 2. galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Tatlı, şöyle konuştu:

"Erteleme maçında sahamızda ağırladığımız Arhavi Voleybol karşısında 3-0 galip gelmeyi başardık. Teknik ekibimi ve tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımın başına getirdiğimiz Aykut Lale ile çıktığımız 4 maçta aldığımız 2 galibiyet bizi gelecek adına umutlandırdı. Pazar günü yine kendi evimizde ligin güçlü ekiplerinden Arkas Spor ile karşılaşacağız. İnşallah bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

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