  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 3 oyuncuyla anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:12:56 -
Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 3 oyuncuyla anlaştı

ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Haliliye Belediyespor, 3 oyuncu ile prensipte anlaştı.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhbirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapmasında İnegöl Belediyespor'dan Cüneyt Dağlı, Fransa'nın Narbonne Volley takımından Kübalı Yordan Bisset Astengo ve Ziraat Bankası ekibinden Enes Atlı ile anlaştıklarını söyledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne bu yıl yükseldiklerini ve başarılı olmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Tatlı, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'yı ligde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun için imkanlarımız dahilinde iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Şimdilik biri Kübalı ikisi Türk olmak üzere 3 oyuncu ile prensipte anlaştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Görüştüğümüz bazı oyuncular var iyi bir kadro oluşturup ligde başarılı olmak istiyoruz."

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı