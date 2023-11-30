Haliliye Belediyesinden okul kantinlerine sıkı denetim

Zabıta Müdürlüğü, “Huzurun ve Güvenin Kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla vatandaşların sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler, ilçe sınırlarındaki okul kantinlerini periyodik olarak denetlemeye devam ediyor. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlığına önem veren zabıta ekipleri, yaptığı denetim ile okul kantinlerinde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihi kontrollerini sağladı. Öğrencilerin sağlığı için zararlı olan ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığını da kontrol eden ekipler, kantin işletmecilerine hatırlatma yaparak, kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Denetim esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan zabıta ekipleri, kurallara riayet eden kantin işletmecilerine teşekkür ederek, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise gençlerin ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları “444 22 63” numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine bildirmeleri halinde, anında denetimlerin yapılacağı ifade edildi.

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