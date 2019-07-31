Haliliye Belediyesinden kırsalda yol seferberliği

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları ile yeni yolları halkın hizmetine sunuyor. Ekipler, Taşlıca, İkiağız, Konuklu ve Kısas mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarına hummalı şekilde devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalar ile halkın takdirini topluyor. Merkez mahallelerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de yol yapım çalışmalarını yoğun şekilde yürüten ekipler, program dahilinde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ekipler, kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamda Taşlıca, İkiağız, Konuklu ve Kısas mahallelerinde devam ettiriyor. Yürütülen stabilize yol yapım çalışmaları, vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken, yeni yollar halkın hizmetine sunuluyor.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Kısas Mahalle Muhtarı Davut Ersöz, Canpolat’ın göreve gelmesi ile birlikte yol ihtiyaçlarının giderildiğini ve yüzde 80 çalışmaların tamamlandığını söyledi. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar ile ilgili de vatandaşlar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Canpolat’a teşekkür etti.