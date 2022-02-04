Halilhodzic, Chelsea'nin yıldızını niye çağırmıyor!

Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'e milli takım kapıları açılmıyor. Teknik direktör Vahid Halilhodzic, Ziyech'i kadroya almayacağını söyledi.

Fas'ı çalıştıran Vahid Halilhodzic, yıldız futbolcuyu Afrika Uluslar Kupası'na götürmemişti. Turnuvada Mısır'a elenen Fas, çeyrek finalde eve dönmüştü.

İTurnuvanın ardından basın toplantısı düzenleyen Vahid Halilhodzic, takım içindeki atmosferi bozabileceğini düşündüğü Hakim Ziyech'i kadroya almayı planlamadığını belirtirken "Messi bile olsa böyle bir oyuncuyu alamam" ifadelerini kullandı.

Hakim Ziyech, Fas'ın yaz aylarında Gana ile oynadığı hazırlık maçında sakatlığını öne sürerek forma giymemişti. Halilhodzic ise Ziyech'in sağlıklı olduğunu ancak buna rağmen milli takıma gelmediğini iddia etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Vahid Halilhodzic, Hakim Ziyech'i 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nda oynanan maçlara çağırmadı.

Bosnalı teknik adam yıldız futbolcuyla ilgili verdiği karardan geri dönmedi ve Afrika Uluslar Kupası kadrosunda da Ziyech'e yer vermedi.

Hakim Ziyech milli takımda ne yaptı?

Chelsea'nin 28 yaşındaki yıldızı 2015'ten bu yana Fas formasıyla 40 maç oynadı.

Milli formayla bugüne kadar 17 gole imza atan Hakim Ziyech, ülkesiyle daha önce 2018 Dünya Kupası ve 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmişti.

Hakim Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 24 maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.