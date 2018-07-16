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Halıların kaymaması için ne yapmak gerekir?

Halıları kaymasını önlemek için neler yapmak gerekir? Kayan halılar için ne yapmak gerekir?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:42
Halıların kaymaması için ne yapmak gerekir?

Öncelikle bir adet silikon tabancası edinin. Halının ilk köşesine gidin ve altını kaldırın. Silikon tabancası ile köşelerden kenarlara doğru 10’ar cm’lik silikon şeritler yapın ve halıyı yere yapıştırın. Bu çok kalıcı bir çözümdür ve temizlik yaparken de size büyük kolaylık sağlar. Fakat halınızı sabitlemek istemezseniz, yine aynı şekilde silikonu sürüp kurumasını bekleyin. Oluşacak bu plastiğimsi hat halınızı yine kaymaktan koruyacaktır.

Bir sonraki tavsiyemiz ise halılarınızın köşelerine kalın olmayan sünger parçaları dikmektir. Bu yöntem de halıları sabitlemede işinizi kolaylaştıracaktır.

Halınıza birkaç noktadan uygulayacağınız çift taraflı yapışkanlı bantlarla halınızı geçici olarak yere sabitleyebilirsiniz. Eğer evinizde koli bandı varsa, o da işinizi görecektir. Koli bandını halka şekline getirip halınıza yapıştırdığınızda diğer yüzeyi de yere yapışmaya hazırdır.

Halılarınızın kaymaması için diğer tavsiyemiz ise marketlerde satılan halı kaydırmaz ürünlerden alıp halınızın altına uygulamanızdır. Böylece hem yürürken halınız kaymaz hem de temizlemek çok daha kolay olur.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:42
  1. halı kayması

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