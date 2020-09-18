  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halil Sezai hakkında karar
Gündem

Halil Sezai hakkında karar

Tuzla'da komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 00:04:00 - 2020-09-18 00:07:41
Halil Sezai hakkında karar

Tuzla'da yaşlı komşusunu darbettiği gerekçesi ile adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı

Halil Sezai'nin dün, Tuzla'da bir sitede film çekimi için kiraladığı villanın yanında yer alan villada yaşayan Hüseyin Meriç isimli vatandaşı tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkmış ve infiale neden olmuştu.

Halil Sezai skandal olayın ardından gözaltına alınmış ama serbest bırakılmıştı.

Bugün ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mevcutlu bir şekilde getirilmesi talimatı verilen şarkıcı Halil Sezai, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına getirilmişti.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde binaya girişi esnasında ateşi ölçülen şarkıcı Paracıkoğlu, ifadesi alınmak üzere Basın Suçları Soruşturma Bürosunun bulunduğu kata çıkarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından gündemi sarsacak paylaşıma imza attı. Koronavirüste PCR testlerinin DNA'ların t..
Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif

Türkiye ve Rusya arasında yapılan Suriye görüşmelerinde kriz patlak verdi.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı