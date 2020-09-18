Halil Sezai hakkında karar
Tuzla'da komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tutuklandı.
Tuzla'da yaşlı komşusunu darbettiği gerekçesi ile adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı
Halil Sezai'nin dün, Tuzla'da bir sitede film çekimi için kiraladığı villanın yanında yer alan villada yaşayan Hüseyin Meriç isimli vatandaşı tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkmış ve infiale neden olmuştu.
Halil Sezai skandal olayın ardından gözaltına alınmış ama serbest bırakılmıştı.
Bugün ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mevcutlu bir şekilde getirilmesi talimatı verilen şarkıcı Halil Sezai, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına getirilmişti.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde binaya girişi esnasında ateşi ölçülen şarkıcı Paracıkoğlu, ifadesi alınmak üzere Basın Suçları Soruşturma Bürosunun bulunduğu kata çıkarılmıştı.