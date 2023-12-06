Halil Konakcı Hoca'dan 'Kassam'a terörist diyenler PKK ve FETÖ ile iş birliği yapanlardır' tepkisi!

Taha Emre Özdemir Ankara

Boykotun küffara karşı verilecek en etkin mücadele yollarından birisi olduğunu vurgulayan Konakcı Hoca, “Herkesin kendisine göre bir cihad alanı vardır. Bize düşen cihad alanlarından birisi devam eden boykota uymaktır. İsrail mallarından, onlara destek olanların mallarından uzak duracağız.” dedi.

Mücahid Kassam Tugayları’nı “terörist yapı” olmakla suçlayanları eleştiren Halil Konakcı Hoca, “Bugün Hamas'a 'terör örgütü' diyenler ise PKK ile FETÖ ile iş yapanlardır.” diye konuştu.

Katil İsrail, 1 hafta süren insani aranın sona ermesinin ardından masumlara ölüm yağdırmaya devam ediyor. Siyonistlerin saldırılarında 16 bini aşkın Filistinli sivil hayatını kaybetti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı şehit edilenlerin yüzde 70’inin çocuk olduğunu açıkladı.

Yeni Akit’e konuşan Halil Konakcı Hoca, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında devam eden zulmü değerlendirdi. Siyonist İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin tarihi geçmişine dikkat çeken Konakcı Hoca, “Bu savaş, 7 Ekim'de başlayan bir savaş değil. Aslında bazen 1948'de başladığını söylüyorlar ama süreç 1800'lerin sonuna uzanıyor. Cennetmekan Abdulhamid Han döneminde siyonizm, Filistin topraklarını gizli gizli karıştırmaya başladı. Arazileri satın almak için nasıl bir baskı ve hile yaptıklarına dair belgeler var. Payitaht’ta o zaman mektuplar yazılmış; ‘Topraklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar’ denilmiş. Abdulhamid Han Hazretleri ondan sonra oraya müdahale ediyor ve o müdahalede bu işi bir süreliğine durduruyor. Savaşın asıl başlangıcı 1800'lerin sonunda oluyor. Zaten Abdulhamid Han Hazretleri'ni, orada hakimiyet kurmak için siyonizm tahttan indirdi.” dedi. “Bu işin kanlı tarafı ise 1948'de başladı.” ifadesini kullanan Konakcı Hoca, “Maalesef bu terör örgütünü 1948'de ilk tanıyan ülke İnönü ile Türkiye oldu. Günümüze gelindiğinde ise devletin en üst makamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in bir terör devleti olduğunu ifade ediyor.” şeklinde konuştu.

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'Kassam Filistin'in ordusudur'

Hamas’ın askeri kolu Kassam Tugayları’nı ‘terörist yapı’ olmakla itham edenlere ilişkin de konuşan Halil Konakcı Hoca, “Kassam Tugayları dediğimiz yapı Hamas'ın silahlı birliği yani Filistin'in ordusudur. Nasıl ki İsrail terör örgütünün elinde ordu cihetinde bir şey var, nasıl ABD'nin elinde bir ordu var, Filistin'in de ordusu bu. Dünya Hamas'ı kabul etmesin diye 'örgüt' diyorlar. Bir defa Türkiye’de bunu değiştireceğiz. Kassam Tugayları bir örgüt değildir. Kassam Tugayları işgal edilen topraklarını kurtarmak için yıllardan beri çaba sarf eden Filistin'in ordusudur.” dedi.

'İzzeddin Kassam ehl-i sünnet bir Osmanlı alimiydi'

Kassam Tugayları’nın İslami duruşunu anlatan Halil Konakcı Hoca, "Hamas yönetimi hiçbir zaman selefi-vahabi zihniyetini aralarına sokmadı. Bu da ehl-i sünnet olduklarının alametidir. Kassam Tugayları da 1918'de, içimizden gelen bir ihanetle ordumuz oradan çekilince İzzeddin Kassam tarafından Filistin'i korumak amacıyla kurulan bir ordudur. İzzeddin Kassam Osmanlı askeriydi, ehl-i sünnet bir alimdi. Şu an Kassam ordusuna baktığımızda da askerlerin hepsinin hafız olduğunu, kaza namazı olanların orduya alınmadığını, neredeyse hepsinin şehit çocuğu olduğunu biliyoruz. Ben birkaç araştırmamda hep şunu gördüm; Hamas, DAEŞ gibi selefi gruplar gibi tekfirci zihniyetlerin hiçbirisiyle yan yana gelmedi. Bugün Hamas'a 'terör örgütü' diyenler ise PKK ile FETÖ ile iş yapanlardır.” diye konuştu.

'İsrail malını boykot etmek cihad'dır'

Katil İsrail’e karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin önemine değinen Konakcı Hoca, “Devletimiz elinden geleni yapıyor. Diplomatik olarak bildiğimiz kadar bilmediklerimiz de vardır.” dedikten sonra, Müslümanlara düşen en önemli görevlerden birisinin siyonist mallarını boykot etmek olduğunu vurgulayarak “Herkesin kendisine göre bir cihad alanı vardır. Bize düşen cihad alanlarından birisi devam eden boykota uymaktır. İsrail mallarından da onlara destek olanların mallarından da uzak duracağız.” ifadelerini kullandı.

'Siyonizm para için namusunu satar'

Halil Konakcı Hoca, sözlerinin devamında boykotun önemini şöyle anlattı: “İsraillilerin geçmişten gelen öyle bir durumları var ki; dinleri, diyanetleri, namusları, haysiyetleri paradır. Hayber savaşından bunu biliyoruz. Yahudiler, Peygamberimiz'den (sav) saklandıkları kaleye girdiklerinde hurma ağaçları kesilince dayanamayarak dışarıya çıktılar. Siyonizm para için namuslarını satacak kadar aşağılık bir kavimdir. O yüzden boykottan vazgeçmeyip, boykota son gücümüzle sarılacağız. Ve bu olaylarla birlikte ortaya çıkan İsrail sevdalılarını da boykot edeceğiz. Ülkemizde şu an İsrail'i savunan hatta İsrail Büyükelçisi'nden daha çok savunan birtakım gazeteciler, siyasetçiler, sanatçılar, kimse bunlar... Bu şahısları da boykot edeceğiz. Müslümanın Müslümanca duruşu olması lazım. Biz her ne olursa olsun hücrelerimize kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Hamas'ın yanındayız. Son zerremize kadar siyonist İsrail'in karşısındayız. Müslümana düşen budur. Bir kimse yahudiye muhabbet besleyip bu dönemde onları savunursa bilsin ki Müslüman sınıfında da değildir. Bu dinimizin kaidesidir.”

'Hayalimiz topumuzla tüfeğimizle zulmü durdurmak'

Katil İsrail’in zulmüne karşı Türkiye’nin duruşunun önemli olduğunu ifade eden Halil Konakcı Hoca, “Şu an İsrail’e karşı dünyada gördüğünüz bütün kamuoyu hareketlerini Türkiye çalkaladı. Avrupa ülkelerinin liderleri İsrail'den yana olsa da halklarına gerçeği gösteren Türkiye'nin propagandası oldu. Türkiye siyonist zulme karşı gücünün üstünde bir enerji sarf ediyor. Tabi bizim hayalimiz topumuz tüfeğimizle girip bu zulmü durdurmak ki ecdadımız yıllarca dünyada nerede zulüm varsa ordusuyla orada oldu. Bugünkü arzumuz da zulmü ellerimizle durdurmak fakat gücümüz bu kadarına yetiyor. Bugün İsrail'in karşısında durmayan kimsenin, dinini diyanetini değil, insanlığını sorgulamamız lazım.” dedi.

'Bu savaşı Kassam başlatmadı'

58 gündür devam eden çatışmalara Kassam Tugayları’nın Aksa Tufanı operasyonunun neden olduğunu söyleyenleri eleştiren Konakcı Hoca, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında çatışmaların hiçbir zaman durmadığını belirterek, “2023’ün başından 7 Ekim’de başlatılan Aksa Tufanı operasyonuna kadar Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında herkes sözde kendi halinde yaşarken, BM raporuna göre 123 Filistinli öldürülmüş. Bine yakın Filistinli kardeşimiz de yaralanmış. Bir, iki de İsrailli ölmüş o kadar. Hani çatışma ortamı yoktu? Bu yılın başından beri yüzü aşkın Filistinli öldü. Rakamlar gösteriyor ki bu savaşı Kassam Tugayları başlatmadı.” ifadelerini kullandı.