Halil Konakcı Hoca'dan densizlere 'şeriat' cevabı!
Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı Hoca, şeriata küfreden Feyza Altun'a sert tepki gösterdi.
Halil Konakcı Hoca hadsiz küfre sosyal medya hesabından cevap verdi.
"Şeriata kim küfreder?" sorusunu yanıtlayan Konakcı Hoca, şunları söyledi:
"Şeriat = İslam dinidir
İslam dinine de ancak
•hristiyanlar
•yahudiler
•budistler
•ateistler
•tengriciler
Yani ahlaksız İslam düşmanı kafirler hakaret eder. Bir Müslüman asla hakaret etmez edemez.
Bir de fıkıhta bir kaide vardır; Salyası necis olan köpekler ağızlarını denize değdirdikleri zaman su necis olmaz."
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