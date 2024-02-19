Halil Konakcı Hoca'dan densizlere 'şeriat' cevabı!

Halil Konakcı Hoca hadsiz küfre sosyal medya hesabından cevap verdi.

"Şeriata kim küfreder?" sorusunu yanıtlayan Konakcı Hoca, şunları söyledi:

"Şeriat = İslam dinidir

İslam dinine de ancak

•hristiyanlar

•yahudiler

•budistler

•ateistler

•tengriciler

Yani ahlaksız İslam düşmanı kafirler hakaret eder. Bir Müslüman asla hakaret etmez edemez.

Bir de fıkıhta bir kaide vardır; Salyası necis olan köpekler ağızlarını denize değdirdikleri zaman su necis olmaz."

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