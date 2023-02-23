Halil Konakcı Hoca cevapladı! Depremde ölen şehit olur mu?
Ankara Melike Hatun Camisi İmamı Halil Konakcı Hoca, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin şehit olup olmayacağı sorusuna cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 43 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti.
Ankara Melike Hatun Camisi İmamı Halil Konakcı Hoca, deprem felaketinde vefat eden Müslümanların şehit olup olmadıkları sorusuna cevap verdi.
Konakcı Hoca, "Depremde enkazda ölen her Müslüman inşallah şehit sayılır." dedi.