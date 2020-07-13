Halil İbrahim Yıldırım kimdir? 15 Temmuz şehidi Halil İbrahim Yıldırım kaç yaşındaydı?

15 Temmuz darbe girişiminin en küçük şehidi olan Halil İbrahim Yıldırım, henüz 15 yaşındaydı.

Halil İbrahim Yıldırım, Bayrampaşa’da bir oto galeride çalışıyordu. 15 Temmuz günü iş çıkışı babasıyla buluşup eve dönmüştü. Televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ''Meydanlara inin'' çağrısını duyunca babasına dışarı çıkmak için ısrar etti.

Halil İbrahim, saat 01.00 sıralarında babası Bahattin Yıldırım ile Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önündeki kalabalığa doğru ilerledi. Heyecanlı adımlarla yürüyen Yıldırım, bir anda yere düştü. Oğlunu yerden kaldırmaya çalışan baba Yıldırım, başındaki kanı görünce oğlunun vurulduğunu anladı.

Oğlunu hastaneye götüren baba Yıldırım’a doktorlar ilk olarak kurşunun başını sıyırdığını söylemişti. Ancak kurşunun Şehit Halil İbrahim’in başına isabet ettiği anlaşıldı. Halil İbrahim Yıldırım, otopsi işlemlerinin ardından Bayrampaşa Muradiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.

Şehidin dayısı Dayı Adem Cuda, ''Yeğenim vatan uğruna şehit oldu. Vatan sağ olsun. Ailesi olarak organlarını bağışladık. Belki başka insanlar onun organları ile hayat bulur'' diye konuştu.

Yıldırım ailesi Şanlıurfa’dan gelerek İstanbul’a yerleşmişti. Halil İbrahim de 2001 yılında İstanbul’da doğdu. Hacı Süleyman İlköğretim Okulu’nda okudu. Bayrampaşa’ya taşındıktan sonra öğrenimine burada devam etti.

5 çocuklu bir ailenin ferdi olan Halil İbrahim, eğitim hayatını ortaokulda sonlandırmak ve hayat mücadelesinde babasına ''evin erkeği'' olarak omuz vermek zorunda kalmıştı.

Küçük şehidin kardeşi 13 yaşındaki Mustafa Yıldırım, "Ağabeyimle ortak bir hayalimiz vardı. İleride başka ülkelere gidip gezmek istiyorduk. Bunu yapanlar ağabeyimi öldürdü ve bu hayallerimizi de çaldılar. Ağabeyim milleti, vatanı için sokaklara çıktı. Darbecilerle savaştı. Ağabeyimle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Şehidin ismi Bayrampaşa’daki bir Anadolu imam hatip lisesine verildi.