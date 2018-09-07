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Halil İbrahim Ünver'in ölüm nedeni belirlendi!

İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver'in ölüm nedeni belli oldu.

07 Eylül 2018 Cuma 16:04
Halil İbrahim Ünver'in ölüm nedeni belirlendi!

İş adamı Halil İbrahim Ünver'in sahibi olduğu Ünver Havacılık'a ait TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopter dün saat 17.00 sıralarında Kartal'dan Sefaköy'e giderken Bostancı'da denize düştü.

OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver ve Pilot İsmet Özgür, balıkçılar ile Kınalıada vapurundan atlayan yolcular tarafından denizden çıkarıldı. Pilot Özgür, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne iş adamı Ünver ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Ünver tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZEYİ TESLİM ALDILAR

Halil İbrahim Ünver'in cenazesi gece yarısı hastane morgundan alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze bugün öğle saatlerinde Ünver'in yakınlarına teslim edildi.

İÇ KANAMA GEÇİRİP BOĞULDU

Ön otopside vücudunda ağır kırıklar olmadığı ancak ufak kemik kırıkları bulunduğu tespit edilen Halil İbrahim Ünver'in beyin kanaması ile iç kanama geçirdiği ayrıca boğulduğu tespit edildi. Pilot İsmet Özgür'ün tedavisi ise halen Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:04
  1. Halil İbrahim Ünver
  2. İsmet Özgür
  3. İstanbul'da helikopter kazası
  4. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi

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