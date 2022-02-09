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Gündem Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı!
Gündem

Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı!

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 10:20:00 -
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı!

Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs polisi, Falyalı'nın dün silahlı saldırı sonucu ölmesinin ardından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığını açıkladı.

Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

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Yorumlar

AKINCI.

Kim bu cop kutusu?! Bir cop eksik oldu, canin Ceheneme, bu kadar!
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