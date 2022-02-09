Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı!
KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs polisi, Falyalı'nın dün silahlı saldırı sonucu ölmesinin ardından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığını açıkladı.
Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.
Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.