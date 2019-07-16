0553 313 94 23

Halil Dervişoğlu açıklaması: Türklerden bıktım

Türk kulüplerinin peşinde olduğu Halil Dervişoğlu için Sparta Rotterdam’ın menajeri Henk van Stee, "Açıkçası Türk kulüplerinden bıktım" dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 21:46
Halil Dervişoğlu açıklaması: Türklerden bıktım

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Sparta Rotterdamlı Halil Dervişoğlu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi. Halil Dervişoğlu’nun transferi hakkında konuşan Sparta Rotterdam’ın menajeri Henk van Stee, "Açıkçası Türk kulüplerinden bıktım" dedi.

Hollanda takımlarından Sparta Rotterdam’ın menajeri Henk van Stee, 19 yaşındaki forvet Halil Dervişoğlu’nun Galatasaray’a transferi hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"Görüşme haberi doğru"

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Van Stee, “Halil Dervişoğlu için Galatasaray ile görüşme yaptığımız haberi doğru. Ancak Halil için ciddi bir teklif almadığımız sürece bunları değerlendirmeyeceğiz. Bu şimdiye kadar gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor’un da ilgilendiği Halil Dervişoğlu’nun transferi hakkında konuşan Van Stee, “Açıkçası Türk kulüplerinden bıktım. Halil’i gerçekten istedikleri izlenimi veriyorlar. Onlardan bir teklif istediğimizde ise kabul edilebilir bir şey sunmuyorlar. Halil’i istediğimiz ücretin dışında vermeyi asla düşünmüyoruz” dedi.

Trabzonspor’un 1 milyon Euro’luk teklifini reddeden Sparta Rotterdam’ın 19 yaşındaki gurbetçi forvet için 2,5 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay istediği öğrenildi.

Halil Dervişoğlu’nun Rotterdam ile sözleşmesi 2021’de sona erecek

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:46
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Halil Dervişoğlu
  4. sparta rotterdam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mete Yarar: “Bu dönemi doğru okuyamazsak darbenin sonrası iç savaştır"
    1. Mete Yarar: “Bu dönemi doğru..
    2. Adana Demirspor’a İrlandalı forvet
    3. Fas'ta Fransızca eğitim öngören..
    4. Halil Dervişoğlu açıklaması:..
    5. Kamerun'da Seedorf dönemi bitti
    6. Halıdaki lekeler nasıl çıkar? Halı..
    7. Çavuşoğlu'ndan AB Komisyonu Başkanı..
    8. Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü
    9. DEAŞ'ın ailesinden ayırdığı küçük..
    10. Kötü Çocuk filmi oyuncuları kimler?..
    11. 15 Temmuz hain darbe girişimini öven..
    12. ABD Başkanı Trump: “Başkan Erdoğan ile..
    13. ’İzne çıkıyorsunuz’ dediler, fabrikayı..
    14. 34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle..
    15. YÖK Başkanı Saraç: “Ahlat, Türk tarihi..
    16. GÜNCELLEME - Trump'tan Türkiye ve F-35..
    17. Irak'ın kuzeyinde bir askerin şehit..
    18. Müzede kayıt altına alınmayan tarihi..
    19. Yeni bir kriz patlak verebilir! ABD'ye..
    20. Türkiye ile Malezya'dan otomotiv ve..
    21. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    22. "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik..
    23. Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
    24. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    25. İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    26. Irak Başbakanı'ndan IKBY ile..
    27. Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk..
    28. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    29. Köprü alev alev yandı
    30. AB Komisyonu'nun yeni başkanı von der..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu