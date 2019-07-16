Halil Dervişoğlu açıklaması: Türklerden bıktım

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Sparta Rotterdamlı Halil Dervişoğlu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi. Halil Dervişoğlu’nun transferi hakkında konuşan Sparta Rotterdam’ın menajeri Henk van Stee, "Açıkçası Türk kulüplerinden bıktım" dedi.

Hollanda takımlarından Sparta Rotterdam’ın menajeri Henk van Stee, 19 yaşındaki forvet Halil Dervişoğlu’nun Galatasaray’a transferi hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"Görüşme haberi doğru"

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Van Stee, “Halil Dervişoğlu için Galatasaray ile görüşme yaptığımız haberi doğru. Ancak Halil için ciddi bir teklif almadığımız sürece bunları değerlendirmeyeceğiz. Bu şimdiye kadar gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor’un da ilgilendiği Halil Dervişoğlu’nun transferi hakkında konuşan Van Stee, “Açıkçası Türk kulüplerinden bıktım. Halil’i gerçekten istedikleri izlenimi veriyorlar. Onlardan bir teklif istediğimizde ise kabul edilebilir bir şey sunmuyorlar. Halil’i istediğimiz ücretin dışında vermeyi asla düşünmüyoruz” dedi.

Trabzonspor’un 1 milyon Euro’luk teklifini reddeden Sparta Rotterdam’ın 19 yaşındaki gurbetçi forvet için 2,5 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay istediği öğrenildi.

Halil Dervişoğlu’nun Rotterdam ile sözleşmesi 2021’de sona erecek