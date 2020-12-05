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Spor Halil Akbunar, Göztepe formasıyla 100. Süper Lig maçına çıktı
Spor

Halil Akbunar, Göztepe formasıyla 100. Süper Lig maçına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:55:02 -
Halil Akbunar, Göztepe formasıyla 100. Süper Lig maçına çıktı


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Göztepe'nin takım kaptanı Halil Akbunar, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 100. maçına çıktı.

Göztepe ile Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olan Halil Akbunar'a kulüp başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkan vekili Talat Papatya plaket takdim etti.

2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 27 yaşındaki Halil Akbunar, o sezondan beri Göztepe'nin dışında sadece 1 yıl Elazığspor'da kiralık olarak forma giydi.

Hes Kablo Kayserispor maçına kadar Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve TFF 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Halil Akbunar, bu müsabakalarda 42 gol attı.


- Göztepe'de tek değişiklik


Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen hafta 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçından farklı olarak Atınç Nukan'ın yerine Titi'ye şans verdi.

Hes Kablo Kayserispor'un başında 3. müsabakasına çıkan teknik direktör Samet Aybaba, golsüz berabere kaldıkları Fatih Karagümrük müsabakasının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Hasan Hüseyin Acar ve Wilfried Kanga'nın yerine Pedro Henrique ve İlhan Parlak'ı sahaya sürdü.

Karşılaşmadan önce vefat eden A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Raşit Karasu için saygı duruşunda bulunuldu.

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