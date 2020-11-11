50 yıldır görevde bulunan Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el Halife hayatını kaybetti.

Bahreyn Kraliyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Kraliyet ailesinin bir ferdi olan Halife bin Selman el Halife'nin 84 yaşında, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Mayo Clinic Hastanesi'nde öldüğü belirtildi.

Halife bin Selman el Halife'nin ölümünün ardından ülkede bir hafta yas ilan edildi.

1970 yılından bu yana Bahreyn Başbakanlığı görevinde bulunan isim, ülkenin ilk başbakanıydı. Halife bin Selman el Halife, göreve 1970 yılında gelmiş, makamı Bahreyn'in bağımsız olduğu 15 Ağustos 1971 yılının ardından resmiyet kazanmıştı.