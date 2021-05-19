Halid Meşal'den 'zafer' açıklaması: İşgalci İsrail’in imajını yıktık!

Hamas'ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Gazze Şeridi’ndeki Filistin direnişinin, işgalci İsrail ordusunun imajını mahvettiğini vurguladı.

Filistin’in önde gelen kanallarından El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada Hamaslı lider Meşal, “Filistin direnişi, Gazze’den Kudüs ve Mescidi Aksa için muzaffer oldu. Bugünden sonra hiç kimse, hezimete uğrayan düşman üzerine bahis oynayamaz.” ifadelerini kullandı.

“Gazze ve direnişi Kudüs Kılıcı Savaşı'nı kazandı” sözleriyle başta Kassam Tugayları olmak üzere direniş gruplarının, İsrail karşısında üstünlük elde ettiğine dikkat çeken Meşal, “Gazze direnişi, İsrail ordusunun imajını mahvetti.” ifadelerini kullandı.

Filistin davasının ak yüzlerinden Meşal, gündemin sıcak başlıklarını ele aldığı konuşmasında, “Gazze ve Kudüs'teki halkımız intifada ruhunu yeniden şaha kaldırdı. Gazze, Kudüs zaferiyle imkansızı mümkün hale getirdi.” dedi.

Meşal, intifadanın bütün yönleriyle, işgal altındaki Batı Şeria ve 48 Toprakları’nda sürdürülmesinin önemine değinerek, bunun mümkün hatta bir zaruret olduğunun altını çizdi.

İşgalci İsrail’in, başarısızlığı tatmanın yanında tüm hesaplarının altüst olduğuna işaret eden Hamaslı yönetici, işgal rejiminin, Gazze’deki hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Son olarak Meşal, Filistin direnişinin, haftalarca hatta aylarca devam edecek bir savaşa kendisini hazırladığını ve bedeli ne olursa olsun savaşı sonuna kadar götüreceğini belirtti.

Uzun yıllardır abluka zulmü altında çaresizliğe terk edilen Gazze Şeridi'nde var olma mücadelesi veren Filistinli direniş grupları, siyonist askerlerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescidi Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü İsrail’e 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail güçlerinin Mescidi Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Diğer taraftan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise 63'ü çocuk, 37'si kadın olmak üzere toplam 218 kişi şehit oldu, 1500 kişi yaralandı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi