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Dünya Halid Meşal'den Batı Şeria çağrısı: Direnişe halk desteği güçlendirilsin
Dünya

Halid Meşal'den Batı Şeria çağrısı: Direnişe halk desteği güçlendirilsin

HAMAS'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Batı Şeria’da direnişe sağlanan halk desteğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 00:52:00 -
Halid Meşal'den Batı Şeria çağrısı: Direnişe halk desteği güçlendirilsin

Meşal, Kudüs ve Cenin’de işgal rejimi tarafından şehid edilen beş gencin aileleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kudüs’ten Ahmed Zehran, Zekeriyya Bedvan ve Mahmud Humeydan ile Cenin’den Üsame ve Yusuf Subh’un aileleriyle görüşen Meşal, HAMAS’ın, şehidlerle ve işgal rejimine karşı ortaya koydukları direnişle gurur duyduğunu söyledi.

Şehidlerin ailelerine taziyelerini ileten Meşal, işgali sona erdirmenin ve işgalcileri Filistin topraklarından kovmanın tek yolunun direniş olduğunu ifade etti.

Batı Şeria’da tüm zorluklara rağmen direnişe halk desteğini güçlendirme çabalarının devam etmesi gerektiğini kaydeden Meşal, Filistinlilerin bulundukları her yerde direniş faaliyetlerine daha çok katılmalarını istedi.



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