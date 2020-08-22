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Aktüel Haliç'te suyun renginin değişmesi
Aktüel

Haliç'te suyun renginin değişmesi

Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü gözlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:12:59 -
Haliç'te suyun renginin değişmesi

İSTANBUL (AA) - Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.

Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekiyor.

Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.

Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.





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