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Yerel

Haliç'te ceset paniği!

Haliç'te temizlik yapmaya çalışan görevliler, su üzerinde ceset buldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:53:00 -
Haliç'te ceset paniği!

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Haliç'te temizlik yapan İSTAÇ görevlileri, köprünün ayağında hareketsiz yatan bir şahıs gördü. İhbar üzerine şahsın olduğu yere gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şahsı bota çıkarttı. Yapılan incelemelerde sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya çıkartılan ceset, incelenmek üz ere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şahsın, saat 06.00 sıralarında köprüden atlayarak intihar eden İdris Nebi Parlak (54) olduğu belirlendi.

Haliç Polis Merkezi Amirliği, olayla ilgili inceleme başlattı.

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