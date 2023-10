Haliç Üniversitesi'nde 'Master Plan' için başvurular devam ediyor

Çağdaş yükseköğretimde 25. Yılını geride bırakan Haliç Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde 58 program ile akademik eğitime devam ediyor. Toplamda 51 yüksek lisans, 6 doktora ve 2 sanatta yeterlik programı olan Haliç Lisansüstü Eğitim Enstitüsü teorik ve uygulamalı eğitim sistemi ile tam donanımlı mezunlar vermeyi hedefliyor.

Son Kontenjanlar İçin Başvurular Ekim ayı boyunca devam edecek!

İstanbul’da iş ve finans merkezlerine yakın bir konumda yer alan All In One Consept Campus (Hepsi Bir Arada Konsept Kampüs) ile özellikle çalışan kişilerin iş ve eğitimlerini birlikte yürütebilmeleri için avantajlı bir lisansüstü eğitim imkanı sunan Enstitü, yüksek lisans ve doktora programları ile yenilikçi, analitik düşünen, araştırmacı bilim insanları ve girişimci liderler yetiştiriyor. Uzman akademik kadrosu, modern eğitim sistemi ve yenilikçi bakış açısını devam ettiren Enstitü, kurulduğu yıldan bu yana, farklı sektörlere nitelikli insan gücü kazandırıyor.

Üniversite lisansüstü programlarında, evrensel değerlere sahip ve günümüz sektörlerinin, iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitliliğe ve içeriğe sahip bir eğitim anlayışını benimsiyor. Akademik hayata devam etmek isteyen ya da iş hayatında daha emin adımlarla yükselmeyi hedefleyenlerin başvurduğu programlarda, öğrenciler sektörel deneyimi olan uzman eğitim kadrosuyla bir araya geliyor. Girişimci, yaratıcı, araştırmacı ve yenilikçi lisansüstü mezunları vermeyi esas alan enstitünün mezunları arasında Derya Uluğ, Esra Ezmeci ve Nilay Keçeci gibi alanında başarılı tanınmış isimler de ön plana çıkıyor.

Haliç Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsü; sektör deneyimi yüksek ve güçlü akademik kadrosunun yanı sıra, kamu ve özel kurum çalışanlarına sağladığı farklı burs olanakları ile dikkat çekiyor. Öğrenciler, çok yönlü bir eğitimle birlikte, enstitünün uluslararası iş birlikleri ve global network imkanları ile de kariyerlerine daha güçlü yön verme şansı buluyorlar.

Enstitü Müdür Yardımcısı Nurdan Güven Toker programlarla ilgili şunları söylüyor: ‘‘Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak hem akademik kariyer düşünen hem de iş hayatında doğru ve güçlü adımlarla ilerlemek isteyen öğrencilerimize uluslararası standartlarda bir yükseköğretim sunmak en önemli gayemizi oluşturuyor.

Özellikle mühendislik alanındaki programlarımızda tam teknolojik donanımlı eğitim modellerimiz ile bu alandaki öncü üniversitelerin başında geliyoruz. Öğrencilerimizin iş dünyası ile entegre bir şekilde eğitimlerini sürdürmesi oldukça önemli bizim için. Çünkü lisansüstü eğitimden mezun olduğunuzda iş dünyasının yabancısı değil, tam tersi profesyonel iş hayatının tecrübeli ve özgüveni yüksek bireyleri olmak kariyerinizde hızlı yol almanızı sağlayan önemli bir faktör. Bu anlamda hem akademik kadromuzun hem de öğrencilerimizin eğitimleri süresince bir araya geldiği pek çok başarılı ismin, mezunlarımıza profesyonel bir güç ve vizyon kattığını düşünüyoruz.’’

Spordan bilime, sanattan sağlığa kadar birçok alanda programa sahip olan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde; Beden Eğitimi ve Spor, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Grafik Tasarım, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi pek çok farklı alandan programlara başvurular Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.