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Ekonomi Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Yeniakit Publisher
2023-03-22 14:27:00 -
Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Haliç Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Haliç Üniversitesi Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak.

Başvuru için;

Başvuru Dilekçesi (İletişim Bilgilerinin yer alacağı),
Yayın Listesi İle Bilimsel Yayın Ve Akademik Faaliyetleri İçeren YÖK Formatlı Özgeçmiş,
Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (Uzmanlık/Sanatta Yeterlik) Belgeleri,
Resmi Kurumlarca Onaylanmış Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör Kadrosu İçin),
YDS Veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil (İngilizce) Belgesi,
Yurt Dışından Alınan Diplomalar İçin Onaylı Denklik Belgesi
Kimlik Kartı Fotokopisi
1 Adet Vesikalık Fotoğraf
Adli Sicil Belgesi

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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