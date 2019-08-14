Haliç Köprüsü'nde intiharı Bakan Kasapoğlu önledi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan genci ikna etti.

Alınan bilgiye göre, Haliç Köprüsü'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada köprüden geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile beraberindeki AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, aracı durdurdu. Kasapoğlu, intihar etmek isteyen kişiyi ikna ederek korkuluklardan indirdi. Genci aracına alan Bakan Kasapoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti.

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