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Haliç 19 Mayıs’ta kırmızı beyaz oldu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul’un altın boynuzu; Haliç’te düzenlenen görkemli etkinlikle kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:59:56 -
Haliç 19 Mayıs’ta kırmızı beyaz oldu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul’un altın boynuzu; Haliç’te düzenlenen görkemli etkinlikle kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Haliç’in iki yakası arasında Türk bayrakları açıldı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul’un altın boynuzu; Haliç’te düzenlenen görkemli etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 19 Mayıs Dragon Bot Kortej Geçişi ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Haliç’in iki yakası arasında Türk bayrakları açıldı. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Haliç’in iki yakası arasında bayrak açılması ise havadan drone ile görüntülendi.



“Yüzyıl önce milli mücadele ruhu ile başlayan süreci bugün hep beraber kutluyoruz”


Milli Mücadele’nin Galata Rıhtımı’ndan başladığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi olarak, 16 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün arkadaşlarıyla beraber Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a hareket ettiği yerden Beyoğlu’ndan faaliyetlerimize başladık. Milli Mücadele Karaköy Galata Rıhtımı’ndan başladı. Bu yüzden burası bizim için çok önemli bir yer. Yüzyıl önce milli mücadele ruhu ile başlayan süreç, işte bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak hep birlikte kutluyoruz” dedi.

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