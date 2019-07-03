Halı ve koltuk lekeleri nasıl çıkar?

Halı ve koltuktaki inatçı lekeleri çıkarma tüyoları. Koltuk lekeleri nasıl temizlenir? sorusunun cevabını ev hamımlarının yanında arabası olan araç sahipleri de araştırmakta. koltuktaki su lekesi nasıl çıkar, koltuk üstündeki su lekesi nasıl çıkar, keten koltuktan leke nasıl çıkar, kanepedeki su lekesi nasıl çıkar, koltuk leke çıkarma yöntemleri, koltuk lekesi nasıl çıkar, ev koltuk leke çıkarıcı ürünler, aspirinle koltuk nasıl silinir?

Koltuk ve döşemeler nasıl temizlenir? Eyvah halının üzerine çay döküldü. Eyvah ki eyvah. Halbuki daha bir kaç gün önce tüm halılar yıkanmaya verilmişti. Halı yıkamacı da bir hayli fazla para almıştı. Diyerek dövünüp duruyorsunuzdur. Durun hemen paniklemeyin. Halı üstüne dökülen lekeleri çıkarmak sadece bir kaç dakikanızı alacak. Yapmanız gereken kağıt bir mendille leke olan yere sürmek ve lekeyi mendile emdirmek. Burada unutulmaması ve dikkat edilmesi gereken püf nokta renkli bezlerle lekeyi temizlemeyin. Kağıt mendille lekeyi iyice endirdikten sonra iyice silinecek burada yapılması gerek oksijenli suyla lekenin üzerine yeniden silmek. Evde oksijenli su yoksa maden suyu- sodayı lekenin üzerine dökülür ve iyice silinir.

Sıvı lekeler nasıl temizlenir?

Çay, kahve, kola gibi sıvı lekeleri söz konusu olduğunda öncelikle emici bir kumaş parçası ya da havlu kâğıt kullanarak kumaş üzerindeki sıvının emilmesini sağlayın.

Sabunlu ılık bir suda kumaş parçasını ıslatarak dairesel hareketlerle lekeli bölgeyi silin. Sabunlu suyu direkt koltuğa uygulamak yerine, oluşan köpükleri kumaş üzerine tatbik edin. Eğer mümkünse temizlik için de koltuk kumaşı ile aynı kumaşta olan bir bez kullanın. Kadife koltuk temizleme için en iyi bez yine kadife bir kumaş olacaktır. Eğer bu türde bir kumaş kullanamıyorsanız, pamuklu olmayan herhangi bir kumaş türünü tercih edebilirsiniz.

Köpük koltuktan emildiğinde kurumasını bekleyin ve kuruduktan sonra çok fazla ovalamadan dairesel hareketlerle lekeyi temizleyin. Temizleme işleminden sonra yumuşak bir fırçadan yardım alarak sildiğiniz bölgeyi hav yönüne paralel olarak fırçalayın. 2-3 kez fırçalamak yeterli olacaktır.

Koltuk temizleme işleminde kesinlikle alkol kullanmayın. Koltuğa alkolün dökülmesi halinde ise hiç dokunmadan kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra leke kalırsa yukarıda belirttiğimiz şekilde temizlik uygulaması yapabilirsiniz.

Kurumuş lekeler nasıl temizlenir?

Sünger veya yumuşak bir kumaş parçası kullanarak lekeyi dairesel hareketlerle temizleyin. Bu işlemi yaparken çok fazla bastırmak kumaşa zarar verecektir. Bu nedenle ne çok hafif ne de çok güçlü bastırmadığınızdan emin olun.

Kuruyan lekeyi sert bir cisimle kazımamaya dikkat edin. Eğer kumaş üzerindeki kalıntıları temizledikten sonra silmek istiyorsanız, yumuşak bir fırça kullanabilirsiniz.

Kalıntılar temizlendikten sonra ortaya çıkan lekeyi ilk maddede belirttiğimiz şekilde temizleyebilirsiniz.