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Yaşam Halı sahalar kapandı mı? Spor salonları ne zamana kadar kapalı?
Yaşam

Halı sahalar kapandı mı? Spor salonları ne zamana kadar kapalı?

Ramazan ayında hangi işletmeler kapalı? 13 Nisan Salı günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kısmi kapanma konulu genelge gönderdi. Vatandaşlar ramazan boyunca kapalı olacak işletmelerin hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Spor salonları ramazanda kapalı mı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 01:18:00 -
Halı sahalar kapandı mı? Spor salonları ne zamana kadar kapalı?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle Türkiye’de kısmi kapama dönemi başladı. İçişleri Bakanlığı konu hakkında 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Peki, ramazan ayında hangi işletmeler kapalı olacak?

Halı sahalar kapandı mı? Spor salonları ne zamana kadar kapalı?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Söz konusu genelgede ramazan ayı boyunca kapalı olacak işletmelerle ilgili olarak şu ifadeler yer aldı: Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

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