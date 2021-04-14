Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle Türkiye’de kısmi kapama dönemi başladı. İçişleri Bakanlığı konu hakkında 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Peki, ramazan ayında hangi işletmeler kapalı olacak?

Halı sahalar kapandı mı? Spor salonları ne zamana kadar kapalı?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Söz konusu genelgede ramazan ayı boyunca kapalı olacak işletmelerle ilgili olarak şu ifadeler yer aldı: Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.