Halı sahalar açıldı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı kademeli normalleşme adımlarına göre, alınan yeni kararları ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında en çok merak edilenlerden biri de halı sahalara yönelik kısıtlamalar. Peki, Halı sahalar açıldı mı?
Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle halı sahalar da kapalı durumda bulunuyor. Sporseverler ise halı sahaların ne zaman açılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor.
Halı sahalar açıldı mı?
Kademeli normalleşme takvimine göre 1 Haziran'dan sonra kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.