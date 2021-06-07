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Yaşam Halı sahalar açılacak mı? Halı sahalar ne zamana açılır?
Yaşam

Halı sahalar açılacak mı? Halı sahalar ne zamana açılır?

Halı sahalar, koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir kapalı. Haziran ayına girmemizle birlikte ve mevsimin yaz mevsimi değerlerine çıkması ile vatandaşların halı sahalara ilgisi arttı. Halı sahaya gitmek isteyen kişiler, halı sahaların ne zaman hizmet vereceğini merak ediyor. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 13:27:00 -
Halı sahalar açılacak mı? Halı sahalar ne zamana açılır?

Koronavirüsü önleme tedbirleri kapsamında faaliyetlerine geçici olarak ara verilen halı sahalar hizmet veremiyor. Vatandaşlar ve işletme sahipleri ise bu işletmeler için yeniden çalışma kararını bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı kademeli normalleşme adımlarına göre, alınan yeni kararları ilan etti. Yapılan açıklamalar sonrasında en çok merak edilenlerden biri de halı sahalara yönelik kısıtlamalar. İşte merak edilen haberin devamı…

Halı sahalar açılacak mı? Halı sahalar ne zamana açılır?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi gibi önemli başlıkların yer aldığı koronavirüs salgınının normalleşme adımlarını açıkladı. Kademeli normalleşme takvimine göre kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

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