  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i böyle aşağıladı Abdulkadir Selvi: Türk milleti İmamoğlu’na niye oy versin? Daha iyi yolsuzluk yapsın diye mi? İddia Enver Aysever’den! Halk TV’nin yakında ‘arınarak’ Kılıçdaroğlu saflarına geçmesi an meselesi! Anket oyunları tekrar başladı, o isim saçmalığa dikkat çekti! Özel başındayken CHP’nin oyu 31.4’ken ayrıştıklarında oyları 39.1’e yükselmiş! Yapay zekâ savaşları olacak! Türkiye'nin hamlesi dijital egemenliğin anahtarı olacak Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış! Fransa, ABD'yi baskı yapmaya çağırdı Goyim Trump’tan medet umuyorlar! Makam aracında dolar, ‘bağış’ kılıfıyla rüşvet! Silifke Belediyesi’nde 'kutu kutu' vurgun! Reuters’ten Körfez iddiası! İran, Irak’ta saldırı hücreleri kurdu Gözaltına alınan 32 kişiden 3’ü şaşırttı! ‘Şapkalılar’ suç örgütüne darbe
Gündem Halı sahada çıkan kavga 3 şehre sıçradı: 13 kişi yaralandı
Gündem

Halı sahada çıkan kavga 3 şehre sıçradı: 13 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Halı sahada çıkan kavga 3 şehre sıçradı: 13 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki aile arasında halı sahada top oynarken çıkan kavga Diyarbakır ve Elazığ'a da sıçradı. At yetiştiricisi olan ailelerin kavgalarında şimdiye kadar 13 kişi yaralandı.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'da meydana geldi. Halı sahada karşılıklı top oynayan 2 aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı. At yetiştiricisi olan iki aile, bugün Diyarbakır ve Elazığ'da hipodromlarda karşılaştı. Her iki hipodromda başlayan sözlü tartışmalar bir anda taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hipodromlarda yakınlarının arasında kavga çıktığını duyup gelen ve Şanlıurfa'da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan aileler de kavgaya tutuştu. Haber verilmesi üzerine Diyarbakır Hipodromuna 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır'daki kavgada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Elazığ Hipodromundaki kavgada ise 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23