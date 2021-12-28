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Yerel Halı saha maçı tetikledi, hayatından oldu
Yerel

Halı saha maçı tetikledi, hayatından oldu

Muğla'da halı saha maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk sahibi 45 yaşındaki Fikri Akkaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 12:06:00 -
Halı saha maçı tetikledi, hayatından oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Fikri Akkaya halı saha maçında fenalaştı.

Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Akkaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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