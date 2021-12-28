Halı saha maçı tetikledi, hayatından oldu
Muğla'da halı saha maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk sahibi 45 yaşındaki Fikri Akkaya hayatını kaybetti.
Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Fikri Akkaya halı saha maçında fenalaştı.
Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Akkaya'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.