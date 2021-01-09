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Dünya Haley'den 'Trump' tepkisi: Bu Çin'de olur!
Dünya

Haley'den 'Trump' tepkisi: Bu Çin'de olur!

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasına "İnsanları susturmak Çin'de olur, bizim ülkemizde değil." paylaşımıyla tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 20:45:00 -
Haley'den 'Trump' tepkisi: Bu Çin'de olur!

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Twitter hesabından, "İnsanları susturmak, ABD Başkanı'ndan bahsetmiyorum bile, Çin'de olur, bizim ülkemizde değil. İnanılır gibi değil." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak ''şiddeti körüklediği'' gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasıyla başlayan siyasi kriz devam ederken Trump'ın istifa etmesi, görevden alınması ya da ikinci kez azledilmesi yönündeki çağrılar büyüyor.

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