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Dünya Halep'te 5 katlı bina çöktü: Ölüler var
Dünya

Halep'te 5 katlı bina çöktü: Ölüler var

Halep merkezinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 20:26:00 -
Halep'te 5 katlı bina çöktü: Ölüler var

Halep merkezinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi.

​​​​​​​Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, terör örgütü PKK/YPG’nin varlık gösterdiği Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde 5 katlı bina çöktü. Kurtarma ekipleri, enkaz altında 4 yaralı ile 1'i çocuk toplam 16 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yetkililer, 5 katlı binanın temeline su sızması nedeniyle çöktüğünü öne sürdü.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Halep il merkezinin kuzeyindeki Şeyh Maksud ile Aşrafiyye mahallelerinde 2016’dan bu yana varlık gösteriyor.

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