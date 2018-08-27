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Halayda istek parça kavgası kanlı bitti! Yaralılar var...

İzmir'de bir düğünde halay çekmek için orkestradan istedikleri müziklerin çalınmaması üzerine damat ve gelinin yakınları arasında büyük kavga çıktı. Meydana gelen arbedede 16 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:26
Halayda istek parça kavgası kanlı bitti! Yaralılar var...

Edinilen bilgiye göre, akılalmaz olay, İzmir'in Bayındır ilçesi Kızıloba Mahallesi'nde yaşandı. Yeni evlenen çift için bir okulun bahçesinde düğün töreni düzenlendi.

İddialara göre, gelin tarafının halay çekmek için orkestradan istedikleri müzikler çalınmadı. Bu durumun ardından sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopalar ve yumruklar havada uçuştu. Olayda, 2'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Olay sonrasında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BENZER OLAY TORBA'DA YAŞANMIŞ, 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir düğünde de, 18 Ağustos tarihinde de bu olaya benzer bir olay yaşanmıştı. Gelin ve damat aileleri arasında oyun havası sırasında çıkan silahlı kavgada kan akmış, dehşete düşüren olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:26
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