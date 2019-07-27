Halal Dunya Marketleri’nde pahalılığa geçit yok

GİMDES, Halal Dunya Marketleri’nde satılan ürünlerin fiyatlarına açıklık getirdi. Ürün fiyatlarının piyasaya göre daha yüksek olduğu ile ilgili bazı çevrelerin algı oluşturmaya çalıştığı belirtilerek, bunun ardında toplumun Helal ve Tayyib tercihinin artışından rahatsız olanların bulunduğu belirtildi.

GİMDES sertifikalı ürünler neden benzer ürünlerden neden farklıdır?

GİMDES Helal sertifikalı gıda maddelerinin üretim teknolojileri benzeri piyasa ürünleri ile her ne kadar aynı olsa da üretimde kullanılan katkıları ve proses kontrolleri bakımından oldukça farklıdır.

Mesela; yerel marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz bir piliç, GİMDES Helal sertifikalı bir pilice göre fiyat bakımından çok daha ucuz olacaktır. Çünkü beyaz et üretiminde kesime alınan piliçler GİMDES tarafından eğitilmiş kasaplar tarafından her biri için besmele çekilmesi şartı ile el ile kesilir. Bu şart haliyle piyasada yaygın olan makineli kesim piliçlere kıyasla GİMDESHelalsertifikalı piliç fiyatlarının maliyetini göreceli olarak yükseltir. Ama bu daha pahalıdır demek değildir.

Fakat bu durum GİMDES Helal sertifikalı her ürün için geçerli değildir. Süt ve süt ürünleri, un ve unlu ürünler, çay, bitkisel yağ vb. ürünler incelendiğinde bu kategorilerde aynı hassasiyetle üretilen GİMDES Helal sertifikalı ürün fiyatları diğer piyasa ürünleri ile hemen hemen aynı, hatta daha uygun olduğu gözlemlenmiştir. Çünkü ham madde temin koşulları ve kullanılan katkıların maliyetleri beklenilenin üzerinde değildir.

Piyasadaki kozmetik ve temizlik ürünlerinde “Sodium lauryl sulphate,Triklosan, Sodium monofluorophosphate, Sodium saccharin, Sodiumfluoride, Ammonium laureth sulphate, Sodium laureth sulphate, DEA (di ethanolamine), TEA (tri ethanolamine), Formaldehyde, Aluminium, İmidazolin dinyl urea, DMDM hydantion, Petrolatum, Alpha hydroxy acid, Padimate-o, Octyl dimethyl, Ürea Niacinamide, Parabenler, karmin, Etanol, Gluteraldehit, BHT, BHA” yaygın olarak kullanılan kimyasallardan sadece bir kısmıdır. Üretim prosesinin helallik açısından görülmesi gereken, sağlığa zarar veren bu gibi şüpheli ham maddelerin tercih edilme sebebi ucuzluğu, kolay erişimi, tüketicinin beklentisini ucuza sağlıyor olması bizi yanıltmamalıdır. GİMDES Helal ve Tayyibsertifikasına sahip kozmetik ve temizlik ürünlerinde yukarıda zikredilen ve benzeri şüphelere sahip olan haram ve sağlığa zararlı katkılara asla müsaade edilmez. Gıdada olduğu gibi kimya sektöründe de sağlığa zararlı olmayan ve beklenen kaliteyi sağlayan kimyasallar çok az üretilmekte ve oldukça çok pahalıdır. Durum haliyle son ürüne de bu sıkıntılı şartlar yansımaktadır. Bir yanda sağlığınıza ve inancınıza uygunluğu dikkate alınmaksızın sırf ucuzluğu ile önünüze konulmuş ürünler, diğer yanda sağlığınız ve inancınız esas alınarak üretilmiş ürünler konmuş.

GİMDES’in kontrol ve denetiminde faaliyet yürüten Halal Dunya Marketleri’nde fiyatlar iddia edildiği gibi yüksek değildir?

Türkiye genelinde 50’ye yaklaşan şubesi bulunan Halal Dunya Marketleri (HDM) yalnızca GİMDES’in izin verdiği ürünleri pazarlamaktadır. Bilinen yerel marketlere göre hitap ettiği tüketici kitlesi ve mal alım miktarı daha sınırlı olmasına rağmen kârdan fedakarlık yaparak fiyatları normal çizgide tutmaya çalışmaktadırlar. Söz konusu şartların zorluğu karşısında HDM’ler yine de satış yapma gayretindelerdir. Bunun en net kanıtı ise satılan ürün fiyatlarının yerel diğer marketlere çok yakın, bazen de aşağısında olmasıdır.