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Siyaset Hala utanmayacak mı? Yusuf Ziya Özcan'ın Erdoğan nankörlüğüne Marmara Üniversitesi'nden tokat gibi cevap!
Siyaset

Hala utanmayacak mı? Yusuf Ziya Özcan'ın Erdoğan nankörlüğüne Marmara Üniversitesi'nden tokat gibi cevap!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 02:28:00 - 2023-03-25 03:42:02
Hala utanmayacak mı? Yusuf Ziya Özcan'ın Erdoğan nankörlüğüne Marmara Üniversitesi'nden tokat gibi cevap!

Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı, YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın kendisini önemli makamlara taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik nankörlüğüne Marmara Üniversitesi'nden tokat gibi cevap geldi.

 Yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet’e konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı, Gelecek Partisi kurucularından Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, kendisini önemli makamlara getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nankörlük ederek, Erdoğan'ı hedef aldı.

Prof. Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasına ilişkin yalan bilgi paylaşarak, "Ben merak ettiğim için gayri resmi olarak meseleyi sordurdum. Konu ile ilgili Marmara Üniversitesi’nde hiçbir kayıt olmadığını söylediler" dedi.

Özcan'ın, yeni bir siyaset anlayışı ile parti kurduğu halde, kendisini CHP'ye karşı koruyan, onu YÖK Başkanlığına getiren Erdoğan'a karşı nankörlüğüne, Marmara Üniversitesi'nden tokat gibi bir cevap geldi.

Özcan'ın dezenformasyon yaptığı belirtilen açıklama şöyle:
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Marmara Üniversitesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasına ilişkin açıklama
Marmara Üniversitesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasına ilişkin açıklama

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Marmara Üniversitesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasına ilişkin açıklama

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