Hala utanmayacak mı? Yusuf Ziya Özcan'ın Erdoğan nankörlüğüne Marmara Üniversitesi'nden tokat gibi cevap!

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Cumhuriyet’e konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı, Gelecek Partisi kurucularından Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, kendisini önemli makamlara getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nankörlük ederek, Erdoğan'ı hedef aldı.

Prof. Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasına ilişkin yalan bilgi paylaşarak, "Ben merak ettiğim için gayri resmi olarak meseleyi sordurdum. Konu ile ilgili Marmara Üniversitesi’nde hiçbir kayıt olmadığını söylediler" dedi.

Özcan'ın, yeni bir siyaset anlayışı ile parti kurduğu halde, kendisini CHP'ye karşı koruyan, onu YÖK Başkanlığına getiren Erdoğan'a karşı nankörlüğüne, Marmara Üniversitesi'nden tokat gibi bir cevap geldi.

Özcan'ın dezenformasyon yaptığı belirtilen açıklama şöyle:

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