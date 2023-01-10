Hala utanmadan ortalıkta geziyor musun? Özgür Karabat'ın yalanı elinde patladı

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Yüksek Seçim Kurulu'nun genel seçim hazırlığı sürüyor. Kurul son olarak seçim malzemesi ihalesiyle gündeme geldi. Gündemin odağında ise seçim malzemesinin Devlet Malzeme Ofisi depolarında muhafaza edilmesi var.

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi görev CHP, yine yalan ve iftiralarla çamur siyasetini sürdürüyor.

İBB vurguncusu iş başında!

Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef alan iftirayı sosyal medya hesabından dile getiren CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat oy pusulalarının Devlet Malzeme Ofisi'nin deposunda saklandığını belirterek "YSK'nin kendi depoları olmasına rağmen seçimde kullanılacak malzemelerin DMO depolarında saklaması mevzuata aykırıdır. Seçim mevzuatına göre Devlet Malzeme Ofisi'nin yasal bir görevi ve sorumluluğu yok" yalanını ortaya attı.

CHP'li İBB'ye bağlı İETT üzerinden yaklaşık 2 milyar liralık vurgun yapan Özgür Karabat'ın yalanı çok geçmeden elinde patladı.

Soygun, yalan ve iftira konusunda oldukça maharetli sayılabilecek haller içerisinde bulunan Karabat'ın yüzü olsa kızartacak açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Özgür Karabat'ın, "YSK'nin kendi depoları olmasına rağmen seçimde kullanılacak malzemelerin DMO depolarında saklaması mevzuata aykırıdır" iddiasının gerçeği yansıtmadığına yer verilen bültende, Anayasa'nın 79. maddesiyle seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevinin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verildiği anımsatıldı.

YSK'de mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde mevzuata göre yapıldığı, Sayıştay denetimine tabi olduğu belirtilen bültende, kanunun, seçim malzemelerinin DMO aracılığıyla alınmasını mümkün kıldığı ifade edildi.

Seçim malzemelerinin DMO aracılığıyla alınması yönteminin, mevzuata uygun olarak yıllardan beri süregeldiği, bu uygulamada herhangi bir değişikliğin yapılmadığı aktarılan bültende, şu ifadelere yer verildi:

"İhtiyaç dahilinde alınması planlanan seçim malzemeleri YSK'nin yetkili birimleri tarafından; seçmen sayıları, yasalar gereğince gelecek yıllarda yapılacak seçimler, erken seçim ihtimali, siyasi parti kongreleri ile odalar ve borsalar seçimleri gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanmakta, yine YSK'nin takdirlerine ve siyasi parti temsilcilerinin bilgilerine sunularak Yüksek Kurulun kararları doğrultusunda mevzuat çerçevesinde alınmaktadır. Söz konusu kararlar doğrultusunda alınarak stoklarda hazır edilen filigranlı kağıtlar seçim zamanlarında; seçime katılacak siyasi parti, bağımsız aday ve seçmen sayısı dikkate alınarak gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra oy pusulası ile oy zarfı üretilmesi işleminde kullanılmaktadır.

YSK, seçim malzemelerini muhafaza edeceği yeterli deposu bulunmadığı için güvenli depolama imkanlarına sahip DMO depolarında muhafaza etmekte olup depoların güvenliği emniyet ve jandarma teşkilatı tarafından sağlanmaktadır. Seçim malzemelerinin DMO depolarında muhafaza edilmesi hususu yıllardan beri mevzuata uygun olarak yapılan bir uygulama olup yeni bir uygulama değildir."