Hala faiz çığırtkanlığı yapıyorlar! Faiz arttırımı yapan ülkeleri tebrik eden Özgür Demirtaş, Erdoğan'ı hedef aldı
Batı ülkelerinin faiz arttırımlarına ilişkin tebrik mesajları paylaşan Özgür Demirtaş, yeniden kafasını çıkartarak faiz çığırtkanlığı yaptı.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faiz" kararlığı karşısında kendini kaybeden Özgür Demirtaş yeniden kafayı çıkartarak "faiz çığırtkanlığı" yaptı.
Erdoğan'ın, "Faiz nas değildir." kararlığı sürerken, CHP yandaşları faiz çığırtkanlığı yapmayı sürdürüyor.
Uzun süredir faiz konusundaki sessizliğini koruyan Özgür Demirtaş, yeni bir mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
Faiz çığırtkanlığı yapan Demirtaş, şunları söyledi:
Faizi “inatla” düşük tutmanızın maliyeti Çılgın Enflasyon oldu. Yapmayın. Yapacağınız şey Net: Faizi “Olması Gereken Yere” bırakmanız. Olması gereken yer diyorum. Çünkü inatla oranın altında tutuyorsunuz. Enflasyonun %120 olduğu yerde Faiz %14’de Tutulmaz. Yapmayın.