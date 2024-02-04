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Gündem Hala böyleleri var! Misafirleri gittiği için hüngür hüngür ağladı
Gündem

Hala böyleleri var! Misafirleri gittiği için hüngür hüngür ağladı

Yeniakit Publisher
2024-02-04 10:02:00 -

Misafirler gittiği için hüngür hüngür ağlayan sosyal medya kullanıcısı özellikle misafir sevmeyenleri şaşırttı.

Misafirperverlik, ülkemizin temel kültürel değerlerinden biri olmasına rağmen, özellikle uzun süreli misafirlikler pek de hoş karşılanmaz. Fakat bir sosyal medya kullanıcısı şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Bir süredir onlarla kalan misafirleri evlerine döndüğü için çok üzülen kadın, gözyaşları içinde bir video çekti. Misafirleri çok sevdiğini, 2-3 saatliğine gelen bir misafir gittiğinde bile çok üzüldüğünü söyleyen kadının misafir sevgisi özellikle misafir sevmeyenleri çok şaşırttı.

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Yorumlar

Uğur

Çok komik yav. Sabah sabah güldürdü.

Ahmet

Misafir gittiğinde bende çok üzülen ve buruklaşan biriyim Misafir edilen kişileri sevmekle ilgili bir durum bu
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