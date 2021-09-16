Hal yasası artık yürürlüğe girmeli

Buğra Kardan

Yüzde 30’a varan gıda enflasyonu üreticiyi ve tüketiciyi tedirgin ediyor. Sebze-meyve ve şarküteri ürünlerinin fiyatlarında gözlenen keskin yükselişlerden rahatsız olan hükümet de saha denetimlerine hız verdiği gibi piyasayı dengeye oturtacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Komisyoncu sayısı azalacak

Bu düzenlemelerden Hal Yasası taslağı, yakında Meclis’in gündemine gelecek. Hallerin modernize edilmesini, komisyoncu sayısının minimum seviyeye indirilmesini öngören taslağın yürürlüğe girmesiyle gıda fiyatlarının düşüşe geçmesi bekleniyor.

Fiyatlar 7 kat artıyor

Sıkıntılı bir döneme giren üretici ve tüketicinin ortak talebi yeni Hal Kanunu’nun bir an evvel yasalaşması. Ziraat odalarının yöneticileri, ürün fiyatlarının tarladan çatala gidene kadar 6- 7 kat arttığından şikâyet ederek, “Arada büyük bir uçurum var. Bu uçurum ancak ve ancak Hal Yasası’yla kapatılır. Yasa sayesinde hem aracılar hem de marketler yakından takip edilir. Bu şekilde temel gıda maddelerinin fiyatları aşağıya gelir. Bir daha da salatalığın yüzde 56.30, kabağın yüzde 43.85, limonun yüzde 36.14 zamlandığına şahit olmayız” diyorlar.

Denetim şart

Gıda zamlarına tepkili olan tüketici derneklerinin yetkilileri de hükümeti fiyat ve gramaj denetimlerini yaygınlaştırmaya davet ediyorlar. Ayrıca “Spekülasyonları engelleyecek, komisyoncuları aradan çıkaracak Hal Yasası artık Meclis’ten geçsin. Geçsin ki vurguncuların oyunlarının ve hilelerinin önüne geçilsin” ifadelerini kullanıyorlar. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise YENI AKIT’e yaptığı açıklamada gıda fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Kalıcı tedbirler alınmalı

Araştırmalarına göre gıda enflasyonunun 2020 ve 2021’de yüzde 30-40 bandında olduğuna dikkat çeken Deniz, şunları kaydetti: “Sorun arz-talep dengesinden değil de dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıdan ileri geliyor. Tabii tüketicinin canı sıkkın. Ortada ciddi bir tepki var. Çünkü yoksulluk ile açlık sınırı arasında makas daralmaya başladı. Olumlu hamleler yapılıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu önemli çalışmalar yürütüyor. Kurul, haksız fiyat uygulayanlara idari para cezası kesiyor. Hükümet de market fiyatlarına karşı önlem alacağını kaydediyor, denetimler yapıyor, önlemler alıyor. Ama bu önlemler geçici. Şu anda mühim olan kalıcı tedbirleri hayata geçirmek.” Deniz, Hal Yasası ve Perakende Kanunu’nun hızla çıkarılması gerektiğini söyledi. Deniz, şöyle devam etti: “Hükümet taslaklarında yer alan Hal Yasası’nın neden kanunlaşamadığını anlayamıyorum. Durum vahim. Üreticide 3 lira olan bir ürünün markette 10 liradan satışa sunulması anlaşılır bir şey değil. Şu hakikat ki Hal Yasası’yla lojistik takibe dayalı bir sistem getirmek amaçlanıyor. Ulaşım ücretleri yüksek olduğu da gerçek. Tabii şu dönemde mutfakta yangını söndürmek için denetimler sıklaştırıldı, güzel çalışmalar ortaya koyuldu, gramaj oyunu oynayanlara ceza kesildi. Bunlar bir taraftan yapılsın ama diğer yandan gıda taşıyan araçlara akaryakıt giderleri noktasında bir dönem için muafiyet tanınsın. Tüm gıda ürünlerinde alınan vergiler 6 ay için sıfırlansın.”

Kooperatifçilik teşvik edilsin

Deniz, sebze-meyveye erişimi arttırmak için komisyoncu sayısının azaltılması gerektiğinin altını çizerek, “Ayrıca kooperatifçilik teşvik edilmeli. Üretici ile tüketici buluşturulmalı” dedi.