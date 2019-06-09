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Haktan Pak kimdir? Haktan Pak neden öldü?

Oyuncu Haktan Pak dün gece vefat etti. 50 yaşında olan Haktan Pak'ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu. 6 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. 2012 yılında Müge Turanlı ile evlendi. Haktan Pak kimdir? Haktan Pak neden öldü?

09 Haziran 2019 Pazar 09:30
Haktan Pak kimdir? Haktan Pak neden öldü?

Oyuncu Haktan Pak dün gece vefat etti. 50 yaşında olan Haktan Pak'ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu. 6 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. 2012 yılında Müge Turanlı ile evlendi. Haktan Pak kimdir? Haktan Pak neden öldü?

Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak, 50 yaşındaydı. Ünlü isimler birbiri ardında başsağlığı mesajları yayınladılar. Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam. Söz bitti." mesajını paylaştı.

6 Mayıs 1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Haktan Pak, İstanbul Üniversitesi/Viyana Teknik Üniversitesi /Viyana Franz Schubert Konservatuarı'nda lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında oynadığı Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakterine hayat verdi. Son yıllarda TV dizilerinde de rol alan Haktan Pak Evlat Kokusu adlı dizide Serdar karakterine hayat verdi. Yasak Elma dizisinde ise Mustafa karakterine hayat vermişti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 09:30
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