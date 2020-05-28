Haksız kazanca KOM engeli

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçak tütün/sigara operasyonunda 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, elektrikli sigara sarma makinesi, binlerce paket sigara, makaron ve bandrolsüz tütünler gibi sigara ve nargile imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlatıldı. Kaçak tütün ve mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda polis ekipleri, il sınırları içerisinde 2 iş yeri, 2 ikamet ve 3 araca operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler yapılan aramalarda; elektrikli sigara sarma makinesi ve bağlı olduğu 3 motorlu kompresör, 2 bin 307 paket toplamda 46 bin 140 dal sarılmış sigara, 135 paket toplamda 27 bin dal makaron, 33 kilogram çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 9 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 109 paket kağıt ve filtrelerden oluşan sigara sarma aparatı, 49 paket nargile kömürü ve 22 adet sigara sarma tabakası ele geçirildi.

Öte yandan yürütülen operasyonda, KOM ekipleri 2 şahıs hakkında adli işlem başlattı.