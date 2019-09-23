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Haksever’in yeni adresi belli oldu!

Canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ile ilgili sözlerini sunarken skandal bir yoruma imza atan Oğuz Haksever'in yeni adresi Haber Global oldu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
Haksever’in yeni adresi belli oldu!

Geçtiğimiz aylarda 20 yıla yakın çalıştığı NTV'den bir veda mesajıyla ayrıldığını duyuran Oğuz Haksever'in, önümüzdeki günlerde yeni bir haber kanalı ile ekranlara döneceği ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan’a sözleri olay olmuştu

Deneyimli haber spikeri ve televizyon sunucusu Oğuz Haksever, canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ile ilgili sözlerini sunarken yaptığı açıklama sonrası NTV'den istifa etmişti. Ünlü ismin aylar süren sessizliğinin ardından yeni bir kanal ile el sıkıştığı öğrenildi.

Haber Global’le anlaştı

Erdoğan Aktaş yönetimindeki Haber Global ile anlaştığı öğrenilen Haksever'in Haber Global ekranında kısa süre içinde haber ve tartışma programlarını sunmaya başlaması bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:30
  1. NTV
  2. Oğuz Haksever
  3. Oğuz Haksever kimdir?
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Haber Global

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