Haklısın Meral abla (!) Böyle pis dili biz de hiç görmedik

Akşener, "Kadınlara sesleniyorum" diye başladığı sözlerinin devamında, "Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum ha sapıyla başka bir şey.. ama ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ahlaksızlıkta zirve yapan Akşener, birkaç saniye sonra ise kendi ahlaksızlığını tarif edercesine şöyle konuştu:

50 yıllık bir siyasi hafızam var. Hiç böyle rezil, pis bir dille bir seçime gitmedik.