  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Haklısın Meral abla (!) Böyle pis dili biz de hiç görmedik
Siyaset

Haklısın Meral abla (!) Böyle pis dili biz de hiç görmedik

Yeniakit Publisher
2023-05-11 23:53:00 - 2023-05-12 00:00:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener izleyenleri kendisi adına utandıran açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Kadınlara sesleniyorum" diye başladığı sözlerinin devamında, "Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum ha sapıyla başka bir şey.. ama ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ahlaksızlıkta zirve yapan Akşener, birkaç saniye sonra ise kendi ahlaksızlığını tarif edercesine şöyle konuştu:

50 yıllık bir siyasi hafızam var. Hiç böyle rezil, pis bir dille bir seçime gitmedik.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23