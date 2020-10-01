Haklının vakti geldi!
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına ilişkin Yeni Akit’e özel açıklamalarda bulundu.
Resul Ekrem Şahan Ankara
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, şunları dile getirdi: “Ermenistan yıllardır uluslararası hukuku hiçe saymakta, işgalci tutumunu sürdürmektedir. Son geldiğimiz noktada Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırısı alçakçadır. Tarih, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında yaptıklarını elbette kaydediyor. Artık uluslararası toplumun mantalitesini değiştirmesinin, haktan, adaletten, barıştan ve istikrardan yana bir duruş göstermesinin vakti gelmiştir, hatta geçmiştir bile. Milletimiz ve devletimiz Can Azerbaycan’ın haklı davasının yanında.”