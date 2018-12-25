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Hakkındaki iddialara Eygi'den sert cevaplar

Gazeteci- yazar Mehmed Şevket Eygi, emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in kendisi hakkındaki, “1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildi.” iddiasını yalanladı, “İspat edemezlerse, onlar haysiteysiz, şerefsiz ve namussuzdurlar.” dedi.

25 Aralık 2018 Salı 15:18

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin’in, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, “Fetullah Gülen, Mehmed Şevket Eygi gibi isimler 1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildi.” şeklindeki iddiası ve bazı yayın organlarında kendisinin de hedef gösterildiği “Kanlı Pazar” haberleriyle ilgili konuşan Milli Gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi, sert açıklamalarda bulundu.

Eygi, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sunduğu Sınır Ötesi Özel programına konuk oldu.

“Pekin’in aklı hesaba kitaba ermiyor”

Bu korgeneral, pek hesaba, kitaba aklı ermiyor.” diyen Eygi, “Düzmece haberlerdir. Hiç alakası yoktur. Ben yazdım, böyle bir şey olduğu ispat edebilirlerse (kesinlikle istpat edemezler) benim iki tane taşınmaz malım var. İspat edenlere bunları hibe edeceğim, kalemimi kıracağım ve  yazarlık hayatımdan çekileceğim.

“İspat etmeyen haysiyetsiz, şerefsiz, namussuzdur”

Bunları ispat ederlerse; haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz olmayı kabul ediyorum ama ispat edemezlerse, onlar; haysiyetsiz, şerefsiz ve namussuzdurlar.”

“Kanlı Pazar” olayında Türkiye’de değildi

“Kanlı Pazar” olayının olduğu tarihte Türkiye’de bulunmadığını belirten usta kalem, “Hacca gittim. O zamanlar cep telefonu yok. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında direkt santralli telefon da yok.” dedi ve Roma’dan aktarmalı hat ile bir gün sonra iletişim kurulabildiğini anımsattı.

Manşetlerden dolayı kendisini suçlayanlara cevap veren Eygi, “Bu hadiseler olmuş, gazetenin başındaki arkadaşlar da bu manşetleri atmışlar. Bunlar benim manşetlerim değil.” açıklamasında bulundu.

Eygi hakkındaki iddialar

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalındaki tartışma programında, “Fetullah Gülen, Mehmed Şevket Eygi gibi isimler 1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildi. Görevleri, Yeşil Kuşak projesi çerçevesinde komünizmle mücadele faaliyetleriydi.” iddiasında bulunmuştu. Bununla birlikte, “Kanlı Pazar” olarak bilinen olaylarda Eygi’nin de hedef alındığı haberler medyaya servis edilmişti. Eygi, kendisinin hacda olduğu bir dönemde atılan manşetlerden de sorumlu tutulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:18
  1. Sınır Ötesi Özel
  2. Muharrem Coşkun
  3. Akit TV
  4. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun

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