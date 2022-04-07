Hakkında öyle şeyleri ortaya çıktı ki… Bildiğiniz Kemal Sunal ‘bu Kemal Sunal’ değilmiş

Türk sinemasında çektiği bir çok filmde fakir rolünü oynayan Kemal Sunal’ın gerçek hayatta açık çekler yazdığı ortaya çıktı.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, YouTube kanalında yayınladığı videolarda 22 yıl önce kaybettiği eşini anlattı.

Kemal Sunal cimri mi?

Gül Sunal, son videosunda; zaman zaman ortaya atılan “Kemal Sunal cimridir” iddialarına yanıt verdi. Gül Sunal, çektiği videoda; “Kemal’in yaptıklarını anlatayım. Siz karar verin cimri mi değil mi?” dedi.

Alışveriş için Kemal Sunal’ın kendisi ve çocukları için boş çek imzaladığını söyleyen Gül Sunal, beğendiklerini aldıklarını ve ödemeyi o çeki doldurarak yaptıklarını anlattı. “Kendim çek kullanmayı sevmiyordum. Kaybediyordum ya da unutuyordum.” diyen Gül Sunal, “Yıllarca Kemal’in yazdığı çekleri kullandık. Hatta çok ünlü bir mağazanın müdürü buna çok şaşırmıştı, ‘Boş senet gibi imzalı çek, kaybetseniz ne olacak” diye sormuştu.” ifadelerini kullandı.